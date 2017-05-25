Личное

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ruslandya May 25th, 10:00

Чечня - часть 2. Эхо войны

Находясь в Чечне, общаясь с местными, невозможно миновать тему войны. Даже, если очень хочешь избежать разговоров о ней – война все равно тебя найдет. Таксисты жалуются, что уже третий раз после войны меняют названия улиц. Бабуля в магазине рассказывает, что до войны знала всех соседей в лицо. Бородатые охранники в кортеже Кадырова… Впрочем, последнее – совсем другая история. О том, как этот самый кортеж был вынужден разорвать свой строй и как меня «уговорили» стереть снятое видео, я расскажу в самом конце поста. Ну а пока - раны на теле Грозного...



На самом деле в городе осталось очень мало объектов времен двух чеченских войн. Большинство зданий отреставрировано, некоторые пришлось полностью снести и построить заново. Именно этим объясняется, что Грозный производит впечатление молодого города, хотя у него весьма богатая история. Тем не менее, кое-что после войны сохранилось. В основном в Заводском районе.











Если забраться на Сунженский хребет (сначала по асфальту, потом по грунтовке, потом по грязи, потом – только на «Ниве»), то откроется весьма неплохой вид на Грозный «с высоты птичьего полета». По рассказам местных, этот вид во вторую чеченскую кампанию облюбовали «Грады» и гаубицы федеральных войск. Все эти пригорки и впадинки – это бывшие окопы и брустверы. А вот там, вдалеке – «Грозный сити» - самый центр чеченской столицы.



Вообще, гуляя по этой высоте, можно совершить массу страшных находок. Сотни гильз разбросаны по периметру. Из-за сильного ветра постоянно происходит смещение и выдувание земли. Что-то засыпается, а что-то, ранее засыпанное, наоборот обнажается. Наш спутник рассказал, что год назад во время прогулки по Хребту обнаружил целый ящик с патронами.



Уважаемые знатоки анатомии, скажите, не человеческая ли это кость? По размеру - похожа на плечевую.





Все время, что мы были на хребте, меня не покидало ощущение тревоги – ведь в любую секунду можно было наткнуться на какую-нибудь мину или гранату, хотя, по словам местных, пол-города  в свое время освоили миноискатель в поисках военных артефактов.

В любом случае, в безопасности мы почувствовали себя только, когда покинули это страшное место.

Кстати, о безопасности. Так уж повелось, что моя семья с удовольствием путешествует вместе со мной. Вот и в «страшную и ужасную Чечню, где ненавидят все русское и всех русских» я взял с собой жену с дочерью. Машка передает всем привет:



На этом фото – обычные чеченские девчонки поздравляют Машу с днем рождения. Ей вчера исполнилось «че-ты-ле». Девчонки самые обычные – смешливые, говорливые, жизнерадостные, беззаботные. И – очень доброжелательные.



Вообще к русским в республике отношение ровное. Я ни разу не встретил ни одного косого или недружелюбного взгляда. Даже охранники из кортежа Кадырова – и те были предельно вежливы. Дело было так. Шли мы по проспекту Путина (раньше он назывался проспект Победы, потом был переименован в проспект Путина – поэтому местные называют его проспект Победы Путина):



Вдруг – гудки, сигналы, крякалки! На огромной скорости – кортеж. Макларены, БМВ, какие-то джипы – все несутся по перекрытой улице. Этот момент я и начал снимать. Из одной иномарки мне погрозили пальцем. Другая же, проехав метров 300, вдруг остановилась и стала сдавать назад. Ну все, думаю, приехали. Жена на такой случай была четко проиструктирована – проходить вперед, рядом не стоять, не голосить и не ввязываться (дело в том, что в Чечне, как и везде, где распространен ислам, женщина не должна влезать в любые мужские темы – на нее попросту не обратят внимание; это не Москва, где русская баба может сумкой отхерачить полицейских). В общем, останавливается возле меня черный седан и оттуда – что-то на чеченском. Я хлопаю глазами, мол, нихт ферштейн. Пара слов в рацию – и подъезжает другой черный седан. Внутри двое. Бороды, камуфляж, автомат – не до юмора мне. Выходит мужчина и вежливо, даже слегка укоризненно – приезжий? Ну нельзя, нельзя это фотографировать и тем более видео снимать. Ок, говорю, не буду больше. А не могли бы вы удалить? (понимаете – это как просьба звучит, не смотря на автомат за плечом). Конечно могу, отвечаю. Удаляю видео. Мне так же вежливо – добро пожаловать в Чечню, мы рады гостям, у нас очень красиво и безопасно. Улыбнулся – и уехал. Все спокойно, ровно, вежливо. Никаких угроз.

Ровно, вежливо, с улыбкой – так к русским относятся в Чечне повсюду. В этот день мы были в ресторане, в огромном детском городке, в кондитерской, на автовокзале, в мечети, в православной церкви, дважды в гостях (обо всем этом в следующих постах) – и везде я чувствовал себя не просто гостем, а важным, очень-очень важным гостем. И это чертовски приятно, скажу я вам!

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178 comments :
( 178 comments Leave a comment )
alexkolos April 17th, 2016
Не все пока удалось восстановить....
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lapetra777 May 25th, 6:47
Российские законы например
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matchgirl_ru April 17th, 2016
Майрачун ирс хьуьнарца, зудчун ирс берашца.—Счастье мужчины — в подвиге, а счастье женщины — в детях.
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a_tushin April 17th, 2016
а это, извините, к чему?
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type0_negative April 17th, 2016
если б у людей были бы такие плечевые кости то они были бы как мамонты
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batareykin_gena April 20th, 2016
это кости древнего укра
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lukilukii April 17th, 2016
Но многое уже восстановили.
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carter38 April 17th, 2016
путешествовать там xорошо! а вот попробуй поживи...
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konach April 17th, 2016
Ну я там четыре года прожил и что? )
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agrc79 April 17th, 2016
хорошо,что всё так...
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a_tushin April 17th, 2016
ну, чувствуется любите Вы приключения на свою... в Чечне, в горы... это хорошо, что все хорошо закончилось
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ruslandya April 17th, 2016
В горы - сегодня едем.
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zazerkaliya April 17th, 2016
Машу с Днем Рождения!

Ну и приключение с охранниками, представляю...
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ruslandya April 17th, 2016
Ты знаешь, вот даже не ёкнуло нигде. Напрягло, но не больше.
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irsenas April 17th, 2016
Манюню с днем рождения))) солидный возраст))
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ruslandya April 17th, 2016
Спасибы, передает))
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donni_nina April 17th, 2016
Дочку с днем рождения! Покажи огромный детский городок??
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ruslandya April 17th, 2016
Ну, там личные видосы - она на сцене в рок-звезду играла, бабая подушками мочила, ну и все такое прочее. Городок сделан очень по уму.
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vpervye1 April 17th, 2016
Кость не человеческая. это точно.
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ruslandya April 17th, 2016
точно?
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okopalipsis_now April 17th, 2016
Кавказское гостеприимство, однако!
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ruslandya April 17th, 2016
про гостеприимство - скоро будет пост)
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Рулон Обоев April 17th, 2016
Хорошо бы , тебе гусскому там и остаться . Среди милых ,,дефчонок ,, и ,,бородатых мальчишек ,,
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ruslandya April 17th, 2016
Сам-то - ссышь приехать?
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miliatania April 17th, 2016
Я такие же отзывы слышала от людей, которые там были. А по поводу войны и кости. Может, это кость Коли Литвинова, моего соседа и ученика, который был танкистом во вторую чеченскую и от которого ничего не осталось после боя.
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bulbul_ogly April 17th, 2016
Вряд ли. Это кость парнокопытного.
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sazhin64 April 17th, 2016
Разрушенные дома со следами путь производят тягостное впечатление. По себе знаю. В Абхазии были после войны, и даже за поселок не рекомендовали ходить. Много неразорвавшихся боеприпасов
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ruslandya April 17th, 2016
Вот неразорвавшиеся меня сильно напрягали. Слава Богу - не наступили... А дома... Мне кажется их намеренно не убирают, как память.
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edgun67 April 17th, 2016
Пост реклама для завоза очередных глупых русских для работы в прекрасной Чечне? А потом опять всё по-кругу? Нафиг, нафиг, пусть они сами по себе, мы сами по себе. Нет никакого желания, даже из любопытства.
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ruslandya April 17th, 2016
Работы в Чечне своим не хватает - куда еще наших девать.
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uoku April 17th, 2016
думаю это корова. а снимать видео в Чечне нельзя нигде или только в каких то местах?
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ruslandya April 17th, 2016
Можно вроде как везде. Другой вопрос - лица просят не снимать. Но это много где так, не только в Чечне.
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artur63 April 17th, 2016
Примерно раз в год, а иногда и два, с семьей бываю в Грозном. На Родине. Обычно стараемся попасть в числах поближе к Пасхе. Заезжаем на кладбище, там остались могилы родственников, знакомых. Потом по городу - места где прошли наши молодые годы. Показываем детям, вспоминаем и т.д. Обстановка в городе вполне нормальная, никаких инцедентов к счастью не случалось.
По поводу нравится ли современный Грозный скажу откровенно - нет. Город совсем иной, не тот что был когдато,не родной. Чистый, ухоженный, красивый, но чужой.
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ruslandya April 17th, 2016
Да, встретил несколько делегаций бывших грозненцев, уехавших в войну - многие со слезами ходят.
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kommehtatop01 April 17th, 2016
это кости животного. слишком толстые и эпифизарные части не похожи на человеческие.
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ruslandya April 17th, 2016
Ок, спасибо. Хорошо, что животного.
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andrey100_500 April 17th, 2016
ага, и сам пост получился ровным, без ноток русофобии, либерастийщины и быдлятского завистничества.
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ruslandya April 17th, 2016
У меня - либерастийщина бывает? Да вы обалдели!
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townsman April 17th, 2016
И здесь руины...
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ruslandya April 17th, 2016
Везде руины, где война была(
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skeptik66 April 17th, 2016
Это уже давно другая СТРАНА! То, что хотел Дудаев получилось, при этом Россия еще и доплачивает....
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konach April 17th, 2016
Опять очередной эксперд завел лешкину мантру...
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ledy_lisichka April 17th, 2016
"Победа Путина".
интересное выражение
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borman_b April 17th, 2016
даже снаряды до сих пор находят
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dead_island April 17th, 2016
Но не жалеете что поехали?
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ruslandya April 17th, 2016
Ни в коем случае! Очень доволен поездкой.
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