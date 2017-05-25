Чечня - часть 2. Эхо войны

Находясь в Чечне, общаясь с местными, невозможно миновать тему войны. Даже, если очень хочешь избежать разговоров о ней – война все равно тебя найдет. Таксисты жалуются, что уже третий раз после войны меняют названия улиц. Бабуля в магазине рассказывает, что до войны знала всех соседей в лицо. Бородатые охранники в кортеже Кадырова… Впрочем, последнее – совсем другая история. О том, как этот самый кортеж был вынужден разорвать свой строй и как меня «уговорили» стереть снятое видео, я расскажу в самом конце поста. Ну а пока - раны на теле Грозного...

На самом деле в городе осталось очень мало объектов времен двух чеченских войн. Большинство зданий отреставрировано, некоторые пришлось полностью снести и построить заново. Именно этим объясняется, что Грозный производит впечатление молодого города, хотя у него весьма богатая история. Тем не менее, кое-что после войны сохранилось. В основном в Заводском районе.

Если забраться на Сунженский хребет (сначала по асфальту, потом по грунтовке, потом по грязи, потом – только на «Ниве»), то откроется весьма неплохой вид на Грозный «с высоты птичьего полета». По рассказам местных, этот вид во вторую чеченскую кампанию облюбовали «Грады» и гаубицы федеральных войск. Все эти пригорки и впадинки – это бывшие окопы и брустверы. А вот там, вдалеке – «Грозный сити» - самый центр чеченской столицы.

Вообще, гуляя по этой высоте, можно совершить массу страшных находок. Сотни гильз разбросаны по периметру. Из-за сильного ветра постоянно происходит смещение и выдувание земли. Что-то засыпается, а что-то, ранее засыпанное, наоборот обнажается. Наш спутник рассказал, что год назад во время прогулки по Хребту обнаружил целый ящик с патронами.

Уважаемые знатоки анатомии, скажите, не человеческая ли это кость? По размеру - похожа на плечевую.

Все время, что мы были на хребте, меня не покидало ощущение тревоги – ведь в любую секунду можно было наткнуться на какую-нибудь мину или гранату, хотя, по словам местных, пол-города в свое время освоили миноискатель в поисках военных артефактов.

В любом случае, в безопасности мы почувствовали себя только, когда покинули это страшное место.

Кстати, о безопасности. Так уж повелось, что моя семья с удовольствием путешествует вместе со мной. Вот и в «страшную и ужасную Чечню, где ненавидят все русское и всех русских» я взял с собой жену с дочерью. Машка передает всем привет:

На этом фото – обычные чеченские девчонки поздравляют Машу с днем рождения. Ей вчера исполнилось «че-ты-ле». Девчонки самые обычные – смешливые, говорливые, жизнерадостные, беззаботные. И – очень доброжелательные.

Вообще к русским в республике отношение ровное. Я ни разу не встретил ни одного косого или недружелюбного взгляда. Даже охранники из кортежа Кадырова – и те были предельно вежливы. Дело было так. Шли мы по проспекту Путина (раньше он назывался проспект Победы, потом был переименован в проспект Путина – поэтому местные называют его проспект Победы Путина):

Вдруг – гудки, сигналы, крякалки! На огромной скорости – кортеж. Макларены, БМВ, какие-то джипы – все несутся по перекрытой улице. Этот момент я и начал снимать. Из одной иномарки мне погрозили пальцем. Другая же, проехав метров 300, вдруг остановилась и стала сдавать назад. Ну все, думаю, приехали. Жена на такой случай была четко проиструктирована – проходить вперед, рядом не стоять, не голосить и не ввязываться (дело в том, что в Чечне, как и везде, где распространен ислам, женщина не должна влезать в любые мужские темы – на нее попросту не обратят внимание; это не Москва, где русская баба может сумкой отхерачить полицейских). В общем, останавливается возле меня черный седан и оттуда – что-то на чеченском. Я хлопаю глазами, мол, нихт ферштейн. Пара слов в рацию – и подъезжает другой черный седан. Внутри двое. Бороды, камуфляж, автомат – не до юмора мне. Выходит мужчина и вежливо, даже слегка укоризненно – приезжий? Ну нельзя, нельзя это фотографировать и тем более видео снимать. Ок, говорю, не буду больше. А не могли бы вы удалить? (понимаете – это как просьба звучит, не смотря на автомат за плечом). Конечно могу, отвечаю. Удаляю видео. Мне так же вежливо – добро пожаловать в Чечню, мы рады гостям, у нас очень красиво и безопасно. Улыбнулся – и уехал. Все спокойно, ровно, вежливо. Никаких угроз.