Настоящие трущобы в Краснодаре. Так жить можно!

Когда в 2013 году Краснодар признавали лучшим городом для проживания в России, этот район уже существовал. Вот только всевозможные госкомиссии миролюбиво проехали мимо «музыкальных» трущоб, прозванных местными жителями «Шанхай».

И живут в этой помойке не цыгане, не сирийцы и даже не пакистанцы – а вполне обычные люди, хоть и тоже понаехавшие, в основном – с Русского Севера и Дальнего Востока.

На карте микрорайон назван ласково – «Музыкальный». По неизвестной причине большинство улиц в нём названы в честь знаменитых композиторов и музыкантов – Мусоргский, Рахманинов, Прокофьев. Географически микрорайон зажат с двух сторон двумя магистральными улицами – Московской и Российской. В этом есть даже какая-то циничная ирония, не правда ли?

Итак, добро пожаловать в гетто.

В конце 00-х годов на этом месте ещё были поля и редкий частный сектор, но строительный бум начала второго десятилетия рассмотрел здесь отличные перспективы. Правда, строить многоэтажки было тогда ещё нельзя по причине зыбких почв и тд. Спустя 10 лет ул. Московская пронзает небо 17-этажками – видимо, почвы укрепились.

Однако, и малоэтажная застройка была под запретом. Причина крылась «в дурацких российских законах», запрещавших строительство жилых домов на участках ИЖС. Но что добропорядочному американцу запрет и тюрьма, то русскому – раздолье для хитрожопости. Наши предприимчивые сограждане, досконально изучив закон, нашли лазейку – и принялись штамповать 5-7 этажные дома для себя и своей семьи. Семьи-то большие, Кубань всё-таки, плодородная земля. Короче, излишки (80-100 квартир) продавались лохам-северянам , а свидетельства на них получались через суд.

Район рос и развивался. Обрастал магазинами.

Опутывался проводами.

Со всех сторон опутывался проводами.

И постепенно погружался в грязь и мусор.

Мусор.

Очень много мусора.

Весь район – сплошная помойка.

Несколько раз в год после каждого сильного дождя это местечко превращалось в водный аттракцион.

По улицам можно ездить на гидроцикле.

Ливнёвые коммуникации в Краснодаре в принципе не в почёте, но в Шанхае их не проводят, видимо, по стратегическим соображениям, чтобы украинские танки не прошли . Впрочем, как и центральную канализацию – большинство домов так называемых «частных застройщиков» к ней не подключены, поэтому в отдельные дни весь Шанхай накрывает густой фекальный аромат из вытекшего прямо на проезжую часть очередного септика.

В обычное время, когда нет дождя, дороги выглядят так.

Из асфальта (шучу, конечно, какого в жопу асфальта - из земли, разумеется) может неожиданно появиться арматура, а грунт частенько проваливается сам по себе. Но это норма. Привыкли уже.

Квартиры в этом районе продаются по самой низкой в Краснодаре цене. Что-то в районе 25 тысяч за квадратный метр (против обычных 40-50 тысяч за квадрат в других районах). И селятся здесь в основном приезжие – те, кому проехались по мозгам о «динамичном, развивающемся районе», «шаговой доступности» и прочей риелторской хрени. Определяющей является, конечно же цена. Хотя мне сложно понять, кто и в каком здравом уме купит квартиру в доме, из окна которого можно дотянуться до соседнего здания рукой. А дома стоят реально впритык друг другу.

Разумеется, никакого градостроительного плана или единого облика у района нет. Каждый застройщик клепает свои муравейники по своему усмотрению.

Зато нет никаких ограничений по перепланировкам – можно безбоязненно кромсать свои квадратные метры, не взирая на несущие стены и прочую архаичную фигню. Ну, или окно прорубить. Нуачо?

Поликлиники на районе – нет. Школы – нет. Детского сада – нет. Есть несколько частных садов, стоимость месячного пребывания в них ребёнка от 12 до 20 тысяч. Недавно местные власти открыли новую начальную школу – в ней открыты 20 первых классов! Вы вдумайтесь в эту цифру – 20! Зато это повод для гордости кубанских властей, они рапортуют о рекорде и 1-«Ф» классе. Скоро, видимо, появится и 1-«Ы». Шанхай так же относится и к 93-й школе, в ней ситуации значительно лучше – в 2016 году набрано всего 19 первых классов. Картинка шутоШная, из интернета, но в каждой шутке, как говорится... Тем более - Шанхай тут у нас:

А вообще райончик милый. И появился он для краснодарских властей совершенно неожиданно. Это как снег зимой – для коммунальных служб. Так и тут. Просто хоп – и вырос микрорайон на 100 тысяч человек в 10 минутах езды от центральной улицы Краснодара. Потому по ночам тут улицы не освещены практически, потому дороги, будто из республики Коми все лесовозы по ним свой лес везут, потому даже ипотеку госбанки в этих домах не дают. Власти, кстати, бороться с застройщиками хоть и на словах, но пытались. Даже пару домов снесли. Но потом что-то пошло не так, и история с незаконными стройками мягко опустилась на дно ящика для мусора.

А люди живут.

Представляете, во что через 15-20 лет превратится этот милый райончик? Особенно, если учесть, что практически в каждом доме есть пивной магазинчик. Нуачо? Зато каждый вечер изо всех дворов приятно тянет шашлыком, который делается прямо тут, на одноразовых мангалах, среди помоек, припаркованных машин и грязи. Народная шанхайская забава, а пожары... Ну, сгорит ещё пара домов. Новые построят.

Благоустройства нет. Урн нет. Да и мусорные контейнеры переполнены настолько, что вот-вот блеванут.

Кое-где их и вовсе нет. Но люди – находчивые. Всегда можно чего-нибудь придумать, вот и придумали классный лайфхак – бросать мусор вдоль забора.

И никто его не вывозит – зачем? Мусорным компаниям платит каждый дом отдельно. Бизнес. А властям плевать.